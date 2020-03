Sprankje hoop voor Eredivisie: ’Sport valt buiten verbod tot 1 juni’

„De wedstrijden en competities in de sport vallen buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Wij volgen zoals eerder gezegd het advies van het RIVM, dat nu tot en met 6 april reikt.”

Dat houdt in dat vanaf die datum mogelijk weer kan worden gevoetbald, al weet de KNVB dat dat niet aannemelijk is. We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s.”

Zeker is dat er voor 1 juni geen wedstrijden met publiek worden gespeeld en tot 6 april alle sportclubs en sportvoorzieningen dicht blijven. Sporten in openbare ruimte is alleen toegestaan met maximaal drie mensen, die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar nemen.

Scenario’s

Vooralsnog zijn er drie scenario’s: de competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek), de competities worden uitgespeeld na 30 juni (afhankelijk uitkomsten UEFA-kalenderwerkgroep en vooralsnog alleen betaald voetbal) en de competities worden niet uitgespeeld.

De UEFA heeft nog het standpunt dat alle competities voor 1 juli afgewerkt moeten worden, ook omdat er dan veel contracten van spelers aflopen. De KNVB heeft echter begrepen dat de Europese bond aan plannen werkt om langer door te voetballen. In dat geval hebben alle bonden die bij de UEFA zijn aaneengesloten langer de tijd om hun competities af te werken.

„Het blijft een puzzel, en bovendien is zonder ingrijpen van de UEFA het uitspelen van de Europese nationale competities na 30 juni onmogelijk. Ook de UEFA is nog bezig met scenario’s. De uitkomsten daarvan zijn voor ons relevant omdat we als Nederlands voetbal zo veel als mogelijk eenduidig op willen trekken met de andere competities. De komende periode blijven we in overleg met alle betrokkenen in deze en wachten we de communicatie vanuit de overheid met name in relatie tot het besluit over de sport af.”

Het statement werd ondertekend door algemeen directeur Eric Gudde, Matthijs Manders van de Eredivisie CV en Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie. De KNVB heeft de profclubs dinsdag via een videoverbinding bijgepraat over de gevolgen van de aangescherpte richtlijnen van de overheid.