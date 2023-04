FC Twente bevestigt komst Joseph Oosting

Vorige week bereikten Oosting en FC Twente al overeenstemming op hoofdlijnen over een dienstverband. De laatste details werden dinsdag afgerond. Nadat droomkandidaat Peter Bosz liet weten het te vroeg te vinden om voor FC Twente te kiezen, schakelde de club uit Enschede direct door naar Oosting, wiens trainerscarrière een hoge vlucht heeft genomen na jarenlang in de marge van het betaald voetbal te hebben gewerkt.

Zo werd Oosting in 2016 nog na een blauwe maandag ontslagen bij amateurclub HHC Hardenberg. De ster van Oosting begon te rijzen, toen hij in 2019 bij Vitesse, waar hij jarenlang in de academie werkte, de kans kreeg om als interim-trainer Leonid Slutsky op te volgen en dat met veel succes deed. Na die periode fungeerde Oosting twee jaar als assistent van Thomas Letsch, waarna hij in 2021 bij RKC Waalwijk op eigen benen ging staan. Daar presteert hij boven verwachting met een tiende plaats vorig seizoen en een huidige negende plek met uitzicht op deelname aan de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League.

Presentatie later

Een officiële presentatie zal pas na dit seizoen plaatsvinden, omdat Oosting het seizoen eerst goed wil afsluiten met RKC Waalwijk. Op de voorlaatste speeldag staat nog een saillant affiche op het programma: RKC Waalwijk-FC Twente. Bovendien kunnen de huidige en aanstaande werkgever van de Drent elkaar ook nog tegenkomen in de play-offs.

Vereerd

Oosting is vereerd met de aanstelling bij FC Twente: “Ik ben er enorm trots op om komend seizoen trainer van FC Twente te zijn. Ik kom uit Noordoost Nederland en daar is FC Twente ook een begrip, een grote club met een enorme supportersschare. De wedstrijden in De Grolsch Veste zijn altijd fantastisch. FC Twente heeft de laatste jaren weer stappen gemaakt en de ambities die de club heeft spreken mij enorm aan. Aan de verdere ontwikkeling van de club wil ik graag een bijdrage leveren. Bij FC Twente werken vraagt meer dan 100%, die verantwoordelijkheid voel ik. FC Twente is een club van de regio en het volk, ik denk dat de club bij mij past.”

Technisch directeur Jan Streuer Ⓒ ANP/HH

Technisch directeur Jan Streuer is tevreden dat de belangrijke vacature zo snel is ingevuld : “We zijn heel blij met de komst van Joseph Oosting. Hij heeft vorig seizoen uitstekend werk geleverd bij RKC en ook dit jaar zijn de resultaten goed. Naast de resultaten laat Oosting zien dat hij staat voor aantrekkelijk voetbal. Naarmate het seizoen vordert, wordt het team beter en ontwikkelen de spelers zich individueel. Arnold Bruggink en ik hebben prima gesprekken gevoerd met Oosting en we denken met hem de ideale trainer voor FC Twente te hebben gevonden. We gaan nu met Joseph verder invulling geven aan de staf. ”