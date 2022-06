Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen biedt excuses aan na dubbele crash in Assen

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Francesco Bagnaia juicht na zijn zege. Ⓒ Reuters

ASSEN - „Dit was zo’n unieke editie waarbij alles op zijn plek viel”, concludeert circuitvoorzitter Arjan Bos, terwijl achter hem de eerste supporters van de volgepakte tribunes lopen. In de 91e aflevering van de befaamde Dutch TT zat alles waar het hart van de motorsportfan sneller van gaat kloppen. Uitgerekend Francesco Bagnaia, die het TT-circuit op zijn lichaam heeft laten tatoeëren, was in Assen de succesvolste rijder van allemaal. En door de onverwachte dubbele crash van Fabio Quartararo is de spanning in het WK-klassement bij het ingaan van de zomerstop weer helemaal terug.