Ashleigh Barty eerste Australische winnares Australian Open in 44 jaar

De eerste set werd direct een prooi voor de thuisspelende Barty. Nadat het tot 2-2 nog gelijk op was gegaan hield Barty haar game voor 3-2, waarna ze direct ook haar opponente brak voor 4-2. Collins kwam die break uiteindelijk niet meer te boven en zag de eerste set vervolgens met 6-3 uit haar handen glippen.

De Amerikaanse leek die teleurstelling snel te hebben verwerkt, want in de tweede set liet de in Florida geboren nummer dertig van de wereldranglijst zien terecht in de finale te staan. Ze schoot uit de startblokken en liep uit naar 0-3. Barty kon daar weinig tegenover stellen en leek de set definitief te kunnen afschrijven toen Collins op 1-5 kwam.

Met steun van het enthousiaste thuispubliek was dat echter het moment waarop Barty, nummer één van de wereld, wakker schrok. In moordend tempo maakte ze met dank aan twee breaks de achterstand goed, waardoor ze zichzelf in staat stelde de finale met een tie-break uiteindelijk toch in twee sets te kunnen beslissen. Collins vocht voor wat ze waard was en knokte zich nog terug tot 6-6, maar had vervolgens geen schijn van kans tegen een ontketende Barty. Met 7-2 was de set, en daarmee het toernooi waarin ze geen enkele set weggaf, snel beslist en kon het Australische publiek na 44 jaar weer eens een thuiswinnaar toejuichen.