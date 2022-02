Premium Het beste van De Telegraaf

Dubbel gevoel bij Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP / ANP

Mét publiek, maar zonder overwinning is voor Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor het ABN AMRO-toernooi van start gegaan. Het is voor de twee Nederlanders een bijzondere week. Een toernooi in eigen land brengt toch een ander gevoel met zich mee. Helemaal nu beiden een indrukwekkend 2021 achter de rug hebben en er met andere ogen naar de twee wordt gekeken. „Ik hoor weleens dat wij de Nederlandse tennishoop zijn”, lacht Van de Zandschulp.