De Vrij met Inter uit Champions League

Omdat Borussia Dortmund wél afrekende met Slavia Praag (2-1) rest er voor Inter niets anders dan een vervolg in de Europa League. Een zege was voor de Duitsers genoeg geweest voor een plek in de achtste finales van de Champions League.

Daar waar FC Barcelona als groepswinnaar al zeker was van een plek in de volgende ronde was het voor Internazionale zaak om met een zege een vervolg in de Champions League veilig te stellen. Net als Borussia Dortmund had Inter op voorhand zeven punten, maar het onderling resultaat was het in het voordeel van de club uit Milaan.

Frenkie de Jong beleeft een ontspannen avond op de bank. Ⓒ AFP

Met De Vrij in de basis trof Inter een b-keus van Barcelona. Frenkie de Jong was één van de vele Barcelona-spelers die rust kreeg van trainer Ernesto Valverde. In plaats van een vroege Italiaanse treffer was het Barcelona dat de leiding nam.

Carles Perez bracht de Catalanen halverwege de eerste helft op een voorsprong. Due 0-1 tussenstand leek ook de pauze te halen, maar daar stak Romelu Lukaku een stokje voor. De Belgische goalgetter schoot in de 44e minuut de gelijkmaker erin. Verder dan 1-1 kwam de thuisploeg na rust niet. Sterker nog: in de slotfase maakte Ansu Fati de winnende treffer voor Barcelona. Hij werd de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League.