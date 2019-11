Lyon verliest zonder Depay in Rusland

Vreugde bij Zenit na de treffer van Magomed Ozdoev. Ⓒ REUTERS

SINT-PETERSBURG - Olympique Lyon heeft in groep G van de Champions League een kostbare nederlaag bij concurrent FC Zenit geïncasseerd. Het duel in Sint-Petersburg eindigde in 2-0. Artem Dzioeba opende in de 42e minuut de score met een rake kopbal uit een hoekschop. In de 84e minuut besliste Magomed Ozdoev het duel met een schot dat van richting werd veranderd.