Formule 1-team Renault klopt in Engeland aan voor hulp

De Franse renstal, gestationeerd in het Engelse dorpje Enstone, doet een beroep op een regeling van de Britse overheid. Zo krijgen de medewerkers toch nog 80 procent van hun normale salaris.

Ricciardo en Ocon leveren in

De fabriek van Renault in Engeland blijft tot 31 mei dicht. Het personeel dat in Frankrijk werkt, in Viry-Châtillon, gaat in deeltijd werken. De salarissen van iedereen bij Renault, ook van het management en de coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, worden tijdelijk met 20 procent verlaagd.

„Door de moeilijke omstandigheden en de strikte ’lockdown’ in Frankrijk en Engeland, weten we nog niet precies wat de impact op onze sport is”, zegt directeur Cyril Abiteboul van Renault. „We nemen daarom alle maatregelen om deze onzekere tijd zo goed mogelijk door te komen. We beschermen het team dat we de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd.”

Het is onduidelijk wanneer het Formule 1-seizoen kan beginnen. De eerste negen races zijn uitgesteld of afgelast.