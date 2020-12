Josep Guardiola verwacht weinig wintertransfers: ’Ook City heeft het zwaar’

Vooral aanvallend kan Manchester City de nodige input gebruiken. In dertien wedstrijden liet de ploeg van de Spaanse oefenmeester pas 19 treffer optekenen. Elke andere ploeg in het linkerrijtje scoorde vaker en ook nummer 14 Leeds United heeft tot dusver een productiever seizoen. „Toch denk ik niet dat we ons uitgebreid gaan versterken vanwege de huidige economische situatie in de wereld”, zo tekent Reuters op. „Alle clubs hebben het momenteel zwaar, wij zijn daarop geen uitzondering.”

Waar ’The Citizens’ lastig tot scoren komen, staat de achterhoede als een huis. Met twaalf tegengoals is het de minst gepasseerde ploeg in de Premier League. Daarvoor krijgt vooral de in september van Benfica overgekomen Ruben Dias de nodige complimenten. „Ruben maakt gewoon geen fout en is altijd gefocust. We hebben met hem een exceptionele verdediger aangetrokken. Als je iemand koopt, is het belangrijk het gevoel te hebben dat ze zich voor langere tijd settelen. Ik heb het gevoel dat Ruben ons nog veel plezier zal opleveren.”