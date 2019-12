Quincy Promes Ⓒ EPA

ALKMAAR - Hij stapte vrijdagmorgen met een katterig gevoel het vliegtuig in én uit, verklapte Arne Slot op de persconferentie in de aanloop naar de kraker met Ajax. „Verliezen is al niet leuk, maar met zulke grote cijfers is pijnlijk”, aldus de trainer van AZ. Geschrokken was hij niet: „Omdat het grote plaatje klopte.”