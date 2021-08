Focus Ronald Koeman op toekomst: ’Lionel Messi afgesloten hoofdstuk’

Volgens Koeman is het vertrek van de 34-jarige Messi voor iedereen bij Barça een moeilijke reis is geweest omdat de wereldster al op 13-jarige leeftijd arriveerde bij de Catalaanse club. „We moeten begrijpen dat er altijd een einde komt aan de tijd van een speler bij een club. Je moet het boek sluiten, want we moeten ons nu concentreren op dit nieuwe seizoen”, aldus Koeman.

„We hebben nieuwe spelers aangetrokken en we moeten vooruit. We hebben dit seizoen jonge spelers in de ploeg en werken aan de toekomst van deze club. Het is echt belangrijk om ons hierop te focussen en niet op wat er de afgelopen dagen is gebeurd.”

„Ik wist dat de situatie tussen FC Barcelona, Messi en La Liga moeilijk was en dat het lastig zou worden om hem voor de club te behouden”, vervolgt Koeman. „Maar ik was verrast op het moment toen ik hoorde dat hij niet meer zou spelen voor ons.”

„Het was moeilijk want we hebben het niet zomaar over een speler, we hebben het over Messi, de beste speler ter wereld gedurende vele seizoenen en we waren allemaal teleurgesteld dat hij dit seizoen niet voor ons zou uitkomen. Maar oké, je moet snel schakelen en niet in de teleurstelling blijven hangen met het nieuwe seizoen in aantocht.”