Sparta noteert eerste driepunter in Waalwijk

Beide ploegen waren voor de rust van goede wil, maar konden weinig kansen creëren. Toch was er twee keer sprake van de nodige opwinding op het veld. Eerst leek Spartaan Bart Vriends de score uit een hoekschop te openen. Arbiter Ingmar Oostrom keurde de treffer echter af vanwege een vermeende overtreding op doelman Kostas Lamprou.

Geen penalty RKC

RKC was daarna ook ontevreden over de arbitrage. Adil Auassar duwde Vitalie Damascan naar de grond, maar ook na het bekijken van de televisiebeelden weigerde Oostrom de bal op de stip te leggen.

Na de rust hielden de twee staartploegen elkaar opnieuw goed in evenwicht. Er was veel inzet en strijd aan beide kanten, maar de kwaliteit ontbrak om tot veel uitgespeelde kansen te komen. Na een uur brak Sparta alsnog de ban. Thy kopte van dichtbij raak uit een voorzet van Sven Mijnans.

Met name Bryan Smeets verzuimde daarna 0-2 te maken. RKC bleef in de gelijkmaker geloven, maar alle Brabantse hoop verdween na de beslissende treffer van Harroui in de extra tijd.

