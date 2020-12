Miljoenen zien synchrone swing van Tiger Woods en zoon Charlie (11)

De jonge Charlie heeft duidelijk het golf-dna van zijn vader geërfd en kon zich al onderscheiden op meerdere toernooien voor junioren. Opvallend, volgens de insiders: hij heeft niet enkel de slag, maar ook de tics van zijn vader overgenomen.

„Ik denk dat hij, zoals alle kinderen, gewoon zijn vader probeert na te bootsen”, reageerde vader Tiger. „Ik weet niet of zijn swing anders is dan de mijne, maar zijn manier van denken is alvast dezelfde als de mijne. Hij is heel competitief ingesteld, houdt van mooie shots en wil net als ik maar al te graag Justin Thomas kloppen.”

Het filmpje waarop de synchrone swing van vader en zoon Woods is te zien is inmiddels ruim 5 miljoen keer bekeken.

Bron: Het Nieuwsblad/gvdl