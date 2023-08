Niet kapot te krijgen: onverwoestbare Oranje-hockeyster Van Geffen gaat ook voor Parijs

MÖNCHENGLADBACH - Echt verrassend was het niet, dat de Oranje-vrouwen na een 3-1 zege op België met het EK-goud aan de haal gingen. De nummer 1 van de wereld staat al jarenlang op eenzame hoogte in de internationale arena. Spannender is het gevecht om een ticket voor de Van Ass TGV naar Parijs. Margot van Geffen deed goede zaken.

Margot van Geffen (rechts) Ⓒ ANP/HH