Speler Frank de Boer besmet met coronavirus

Het is onduidelijk om welke voetballer het precies gaat. De speler, die inmiddels in quarantaine is geplaatst, had geen last van verschijnselen.

De positieve test heeft als gevolg dat de voltallige selectie van De Boer vrijdag uitvoerig zal worden getest.

De voormalig Ajax-trainer zit met zijn ploeg midden in de voorbereiding op het ’MLS is Back Tournament’, dat op 8 juli begint. De duels worden afgewerkt in Disney World in Florida. Volgende week arriveren de eerste teams.

Ook bij Saint-Étienne is het foute boel. Daar hebben vijf personen positief getest op het coronavirus. De Franse voetbalclub meldt dat drie daarvan spelers van de profselectie zijn.

De vijf personen zitten thuis in isolatie. De club heeft donderdag 38 aanvullende tests gedaan bij medewerkers op het kantoor. Daarvan is de uitslag nog niet bekend.

De Franse competitie werd wegens de coronacrisis definitief afgebroken in april. Saint-Étienne speelt wel nog de finale van de Coupe de France. Daarvoor moet nog een datum worden gepand. Waarschijnlijk zal de finale in juli of augustus worden gespeeld.