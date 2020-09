Dramatische Tour-wending bezorgt Primoz Roglic eeuwige kras op zijn ziel

Primoz Roglic zit aangeslagen op de grond. Ⓒ BSR Agency

PARIJS - Omdat het alweer zo lang was geleden dat de Tour de France zo’n apocalyptische finale kreeg, was die van de 107e editie ronduit schitterend, meeslepend én zat er ook een beetje droevig randje aan. Want wanneer je bijna drie weken lang een volmaakt plan tot in detail ten uitvoer weet te brengen - zoals Jumbo-Visma heeft gedaan - is het dodelijk als de kopman in de beslissende tijdrit met rubberbenen rondrijdt. Laurent Fignon ondervond het in 1989 al met Greg LeMond. Er zit nu ook voorgoed een kras op de ziel van Primoz Roglic.