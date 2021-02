Roger Schmidt na uitschakeling: ’We kunnen onszelf niets verwijten’

De trainer heeft na de 2-1 zege op de Griekse koploper - zeven dagen na de 4-2 nederlaag in Piraeus - louter complimenten over voor zijn ploeg. „We hebben al het mogelijke eraan gedaan. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, waarbij we strijd leverden en goed voetbalden. Uiteindelijk is het zeer ongelukkig dat zij in de laatste minuten de beslissende goal maken. Het was geen echte fout van iemand, soms is het ook gewoon goed gedaan door de tegenstander.”

Volgens Schmidt speelde PSV goed, ook toen het in de tweede helft een voorsprong moest verdedigen. „Ik denk dat we het goed deden. We hadden een goede balans tussen verdedigen en gevaarlijk zijn, want ook met 2-0 hadden we onze momenten via enkele goede counters. Het enige is dat we misschien een van de kansen hadden moeten maken.”

Lang kan PSV is in ieder geval niet inzitten over de uitschakeling. Als het nog iets van het seizoen wil maken is er zondag een overwinning tegen Ajax. „Maar nu zitten de spelers er even doorheen, want we hebben veel gegeven. Onze spirit en ons voetbal waren heel goed, dus we zullen zondag op die voet door moeten gaan.”

’We mogen niet treuren’

„Het was onnodig en doet nu pijn, maar we mogen niet te lang treuren”, zei Eran Zahavi, die beide doelpunten voor PSV maakte. Vorig week was de Israëlische spits in het uitduel ook al twee keer trefzeker. „Zondag wacht ons in de competitie tegen Ajax een belangrijke wedstrijd. Die moeten we winnen.”

Aanvoerder Denzel Dumfries sloot zich bij Zahavi aan. „Het is echt zonde dat je ’m in de slotfase zo weggeeft. Vanavond mogen we als ploeg balen, maar vanaf morgen moet de focus op zondag. Dan moeten we er weer staan en gas geven. Dat is een cruciale wedstrijd.”