Pep Guardiola: ’Dat Churchill nog geen premier was, laat zien hoe lang het geleden is’

De Noorse goalgetter (22) schoot vanaf de stip zijn 50e doelpunt van het seizoen erin. Daarmee evenaarde Haaland een record van de 1980 overleden Tom Waring (Aston Villa), uit het seizoen 1930/1931.

Op dat moment was Winston Churchill nog niet eens premier van Engeland. ,,Ik wist niet dat Churchill nog geen premier was destijds (David Lloyd George wel, red). Dat betekent in ieder geval dat het lang geleden is. Erling toonde mentaliteit met die treffer”, zei Manchester City-trainer Pep Guardiola over Haaland.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Manchester City greep zondag de koppositie, nadat Arsenal heel lang aan de leiding ging. De nieuwe koploper komt dit seizoen nog vijf keer in actie in de Premier League, Arsenal vijf keer. Newcastle United staat derde, voor Manchester United.