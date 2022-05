Topcoach NBA woest na bloedbad Texas: ’Wanneer doen we iets!?’

Kerr had zojuist vernomen van de schietpartij op een basisschool in het Texaanse plaatsje Uvalde. Een 18-jarige man schoot negentien kinderen en twee leraren dood. De coach van de Warriors kon zijn woede over de weigering om iets te doen aan het ongebreidelde wapenbezit in de Verenigde Staten niet verhullen.

„Alle basketbalvragen doen er niet toe”, zei een zichtbaar aangeslagen Kerr. „In de afgelopen tien dagen zijn er zwarte bejaarden vermoord in een supermarkt in Buffalo en zijn er Aziatische kerkgangers vermoord in Zuid-Californië. Nu zijn er kinderen vermoord op school. Wanneer gaan we iets doen? Ik ben het zo beu om hier te staan en mijn medeleven te betuigen aan de verwoeste gezinnen.”

Kerr haalde hard uit naar de senatoren die aanscherpingen in de wapenwetgeving tegenhouden. „We worden gegijzeld door vijftig senatoren in Washington die weigeren om zelfs maar te stemmen over wijzigingen omdat ze hun eigen macht willen behouden. Terwijl 90 procent van de Amerikaans bevolking scherpere controles wil, vinden zij hun machtspositie belangrijker dan de levens van kinderen en ouderen. Ik ben daar helemaal klaar mee, dit moet stoppen.”

Kerrs vader werd in 1984 doodgeschoten door twee extremisten bij de Amerikaanse Universiteit in Beiroet, waar hij werkzaam was als directeur.