Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ManUnited-coach Solskjaer wijt verlies niet aan gedoe rond Pogba

09.30 uur: Manchester United werd door de 3-2-nederlaag bij RB Leipzig dinsdag uitgeschakeld in de Champions League. Coach Ole Gunnar Solskjaer wil niet naar het relletje rondom voetballer Paul Pogba wijzen als reden voor de uitschakeling.

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Pogba, had in de aanloop naar het beslissende duel in Leipzig in een interview met Tuttosport gezegd dat de Fransman ongelukkig is in Manchester en dat het de beste oplossing is om hem in de volgende transferperiode te verkopen.

„Het team is oké. Het lijkt me beter dat Paul z’n zaakwaarnemer zich realiseert dat dit een teamsport is en we samen moeten werken. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen”, zei Solskjaer.

Volgens de Noorse coach lag de nederlaag aan de matige start van zijn ploeg, die al vroeg twee treffers incasseerde. „We speelden als team niet goed genoeg. We wisten dat ze ons onder druk zouden zetten en helaas kregen we twee goals tegen en kwamen we niet aan voetballen toe”, zei Solskjaer, die zijn spelers prees dat ze bleven vechten. „We hebben alles gegeven. Ik kan het niet aan iemands gebrek aan inzet wijten.”