Straf Kampong na corona-affaire blijft staan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockey: Straf Kampong na corona-affaire Janssen blijft staan

13.27 uur: De straf die hockeyclub Kampong heeft gekregen naar aanleiding van de gebrekkige communicatie rond een positieve coronatest van international Jip Janssen blijft staan. Kampong kreeg van de competitieleiding van hockeybond KNHB 3 punten in mindering en het duel met Tilburg moest worden overgespeeld.

De onafhankelijke commissie van beroep van de KNHB oordeelde dat de KNHB in redelijkheid tot haar besluit is gekomen en heeft het beroep van Kampong afgewezen. Voor het overspelen van het duel tussen Tilburg en Kampong moet nog een nieuwe datum worden vastgesteld.

Eerder oordeelde de tuchtcommissie van de KNHB al dat SV Kampong Hockey onjuist had gehandeld. De vereniging had geen melding gemaakt dat Janssen, die op 25 september meedeed aan de wedstrijd, in afwachting was van een coronatest. Tijdens de rust kreeg hij te horen dat zijn coronatest positief was. Hiervoor heeft de tuchtcommissie Kampong een boete van 500 euro opgelegd. Daartegen is de club niet in beroep gegaan.

Wielersport: NK baanwielrennen eind december gaan niet door

13.21 uur: De KNWU heeft in samenwerking met de organisatie van de NK baanwielrennen besloten de Nederlandse kampioenschappen duur en sprint dit seizoen niet te organiseren. Door de aanhoudende coronamaatregelen is er volgens de wielerunie geen ruimte de wedstrijden door te laten gaan.

De NK waren voorzien van 27 tot en met 29 december in Omnisport Apeldoorn. Met de nieuwe update van de coronamaatregelen vanuit de overheid denken de KNWU en de organisatie dat het niet realistisch is dat ze de wedstrijden binnen afzienbare tijd kunnen organiseren.

„Een kampioenschap op de baan heeft wat ons betreft als voorwaarde dat alle deelnemers de kans hebben om minimaal drie weken op de piste te trainen voorafgaand aan het evenement”, zegt Henk van Beusekom, manager sport van de KNWU. „Daar is voorlopig geen uitzicht op. Een eventuele verschuiving van de NK naar februari heeft niet onze voorkeur omdat dan veel renners die op meerdere disciplines uitkomen in voorbereiding zijn op het wegseizoen.”

„Voorlopig zijn wedstrijden nog niet toegestaan voor iedereen zonder A-status en mogen er maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn”, licht Rens Kamphuis van organisator Libéma Profcycling toe. „Wij hebben altijd naar de mogelijkheden gekeken vanuit organisatorisch oogpunt, maar voor ons staat het belang van de renners voorop. Uiteraard zijn wij teleurgesteld, maar de situatie vraagt helaas om dergelijke beslissingen.”

Voetbal: ManUnited-coach Solskjaer wijt verlies niet aan gedoe rond Pogba

09.30 uur: Manchester United werd door de 3-2-nederlaag bij RB Leipzig dinsdag uitgeschakeld in de Champions League. Coach Ole Gunnar Solskjaer wil niet naar het relletje rondom voetballer Paul Pogba wijzen als reden voor de uitschakeling.

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Pogba, had in de aanloop naar het beslissende duel in Leipzig in een interview met Tuttosport gezegd dat de Fransman ongelukkig is in Manchester en dat het de beste oplossing is om hem in de volgende transferperiode te verkopen.

„Het team is oké. Het lijkt me beter dat Paul z’n zaakwaarnemer zich realiseert dat dit een teamsport is en we samen moeten werken. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen”, zei Solskjaer.

Volgens de Noorse coach lag de nederlaag aan de matige start van zijn ploeg, die al vroeg twee treffers incasseerde. „We speelden als team niet goed genoeg. We wisten dat ze ons onder druk zouden zetten en helaas kregen we twee goals tegen en kwamen we niet aan voetballen toe”, zei Solskjaer, die zijn spelers prees dat ze bleven vechten. „We hebben alles gegeven. Ik kan het niet aan iemands gebrek aan inzet wijten.”