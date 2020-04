Vettel vindt titel bij kort seizoen ook veel waard

De Ferrari-coureur en zijn collega’s hadden dit seizoen eigenlijk 22 keer aan de start van een Grand Prix moeten staan. Op die manier zouden ze een recordaantal races rijden. Het coronavirus gooide echter roet in het eten en nu is het nog volledig onduidelijk hoe vaak de coureurs dit seizoen op de baan te zien zullen zijn.

Aanvankelijk hoopte Formule 1-baas Chase Carey van Liberty Media op zo’n 15 tot 18 races, maar dat aantal lijkt met de dag ambitieuzer te worden. Maar Vettel, goed voor vier wereldtitels, vindt een kampioenschap dat bestaat uit 10 races nog steeds zeer waardevol.

„Vroeger werden er sowieso minder GP’s per jaar verreden. Ik denk dat het niet veel uitmaakt”, aldus de Duitser tijdens een video-interview met Autosport vanuit zijn huis in Zwitserland.

Sebastian Vettel in 2011, na het winnen van zijn tweede wereldtitel. Ⓒ REUTERS

„Een seizoen is gewoon een seizoen. Of het nou 10, 15, 20 of 25 races betreft. Hoe minder races we rijden, des te stabieler je moet zijn op de baan. Als we minder rijden, wordt het alleen maar belangrijker dat je presteert”, aldus Vettel, die weet dat elke fout anders dubbel zo hard wordt afgestraft in de WK-stand.

Hoe het dit jaar uiteindelijk gaat lopen? Vettel weet het niet. „Niemand weet het, denk ik. Misschien lopen 2020 en 2021 uiteindelijk wel in elkaar over. We moeten gewoon geduldig afwachten.”

Het contract van Vettel bij Ferrari loopt komende winter af. De 32-jarige coureur uit Heppenheim hoopt snel op duidelijkheid wat betreft zijn toekomst.