Vitesse-spits Openda voor het eerst bij Belgische elftal; debuut tegen Oranje lonkt

Het Nederlands elftal is op 3 juni in Brussel de tegenstander. Ook Amadou Onana van Lille is nieuw in de selectie.

„Amadou en Loïs verdienen hun selectie”, zei Martínez tijdens een persconferentie. „Loïs Openda is een heel snelle speler. Hij toonde in Nederland veel volwassenheid. Hij heeft eigenschappen die we nog niet hadden in onze selectie. Dit is het juiste moment om hem er eens bij te halen.”

Tweede achter Haller

Openda eindigde dit seizoen op de tweede plaats van de topscorerslijst van de Eredivisie, achter Ajacied Sébastien Haller. De 22-jarige spits van Vitesse maakte achttien doelpunten.

In totaal riep Martinez 32 spelers op voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland, Polen en Wales. Onder anderen Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku behoren tot de selectie. Ook keert Eden Hazard terug na een enkeloperatie. Divock Origi en Christian Benteke ontbreken.