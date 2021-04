Trainingsstage Dafne Schippers, Femke Bol en Churandy Martina in allerijl afgebroken

Dafne Schippers Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De trainingsstage van de Nederlandse atletiekploeg in het Turkse Belek is een kleine week eerder dan gepland afgebroken wegens drie positieve coronatesten in de delegatie van totaal zestig atleten en begeleiders. Bijna alle deelnemers, onder wie een aantal olympische toppers, werden maandag met spoed naar Nederland gevlogen.