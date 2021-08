Nederlander Gegard Mousasi verdedigt Bellator-titel met verve

De 36-jarige Mousasi is voor de tweede keer in het bezit van de kampioensgordel. In 2018 kroonde hij zich voor het eerst tot middengewichtkoning van Bellator. Na een succesvolle title defense raakte hij zijn kampioensgordel in 2019 kwijt. Een jaar later keerde hij terug op de troon.

Tegen Salter verdedigde The Dreamcatcher voor het eerst weer zijn titel. Zijn volgende tegenstander wordt Austin Vanderford, zo is al duidelijk. Een datum voor het gevecht is nog niet vastgelegd.

Mousasi, die lang werd getraind door de Amsterdammer Bert Kops, vocht jarenlang voor de UFC. Hoewel hij in 12 partijen slechts drie keer verloor en zijn laatste vijf gevechten allemaal won, mocht hij nimmer om de titel vechten. Daarop besloot hij de overstap te maken naar Bellator, een andere grote MMA-organisatie, die onder meer de Nederlandse Denise Kielholtz in de gelederen heeft.