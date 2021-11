Moeizame zege brengt FC Volendam weer alleen aan kop Keuken Kampioen Divisie

Voetbal

Giovanni van Bronckhorst: ‘Ik hou contact met Steven Gerrard’

Giovanni van Bronckhorst heeft zo’n goede relatie met zijn voorganger Steven Gerrard bij Rangers FC dat hij in de aanloop naar zijn entree in Glasgow al contact heeft gehad over het elftal en ook in de komende tijd met de voormalige sterspeler van Liverpool in verbinding blijft.