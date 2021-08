PSV geeft Ajax pak slaag en verovert Johan Cruijff Schaal

Het duel in de Johan Cruijff ArenA was nog geen twee minuten oud toen Noni Madueke de lont al in het kruitvat stak. De rechtsbuiten van PSV dribbelde naar binnen en passeerde Remko Pasveer (die de plaats innam van de licht geblesseerde Maarten Stekelenburg) met een droog schot in de korte hoek. Ajax antwoordde bijna direct, maar PSV-keeper Joël Drommel ranselde een kopbal van Steven Berghuis uit het doel.

Via Sébastien Haller leek Ajax na een klein kwartier op gelijke hoogte te komen, maar de goal werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd. Dusan Tadic, de man die Haller bediende, had buitenspel gestaan. Nog voor het half uur moest Pasveer voor de tweede keer vissen, toen opnieuw Madueke verwoestend uithaalde. De Engelsman werd vrijgelaten, stoomde op en knalde de 0-2 binnen.

De elf van Ajax werden niet lang voor de rust gereduceerd tot tien, toen scheidsrechter Björn Kuipers Nicolas Tagliafico met rood naar de kleedkamer stuurde na een wilde tackle op de enkel van André Ramalho. De Argentijn gaf vervolgens ook Marco van Ginkel nog een kopstoot.

Met Devyne Rensch als vervanger van Davy Klaassen, en later ook nog David Neres voor Haller, ging Ajax na rust op jacht naar de aansluitingstreffer. Noussair Mazraoui kreeg nog een aardige schietkans, maar de Marokkaan raakte de bal niet vol. Aan de andere kant behoedde Pasveer Ajax voor een grotere achterstand door eerst te redden bij een grote kans voor Van Ginkel, en daarna op een schot van Madueke.

Op de inzet van invaller Yorbe Vertessen, na een een-tweetje met Cody Gakpo, had de doelman echter geen antwoord. En dat gold ook voor het schot van Mario Götze, die in de voorlaatste minuut met een mooi schot een prachtig uitroepteken achter de wedstrijd zette.

