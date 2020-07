Live Formule 1: Verstappen klaar, wie volgt Nederlander op in Oostenrijk?

Max Verstappen beleeft een dramadag in Oostenrijk. Ⓒ ANP/HH

Het Formule 1-seizoen is in Oostenrijk dan eindelijk begonnen en Telesport is er live bij. Onze verslaggever Erik van Haren verzorgt vanuit Spielberg de belangrijkste updates tijdens de race (aanvang 15.10 uur) op de Red Bull Ring. Max Verstappen vloog er al snel uit. De vraag is nu wie er wél wint in Oostenrijk. Volg de race hieronder live.