Live Formule 1: weet Max Verstappen de Grand Prix van Oostenrijk weer te winnen?

Max Verstappen gaat vanaf 15.10 uur proberen de Grote Prijs van Oostenrijk voor de derde keer op rij te winnen. Ⓒ BSR Agency

Het Formule 1-seizoen is in Oostenrijk dan eindelijk begonnen en Telesport is er live bij. Onze verslaggever Erik van Haren verzorgt vanuit Spielberg de belangrijkste updates tijdens de race (aanvang 15.10 uur) op de Red Bull Ring. Weet Max Verstappen, die achter Valtteri Bottas vanaf de tweede positie start, net als bij de voorgaande twee edities de Grand Prix van Oostenrijk te winnen? Wereldkampioen Lewis Hamilton is teruggezet naar P5. Volg de race hieronder live.