Jong Oranje laat 'Duits' viertal thuis

Deyovaisio Zeefuik speelt sinds deze zomer voor Hertha BSC. Ⓒ BSR Agency

Tahith Chong (Werder Bremen), Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairo Dilrosun (allen Hertha BSC) reizen niet mee met Jong Oranje naar Wit-Rusland. De vier sluiten zaterdagavond in Nederland weer aan bij de groep, om zich voor te bereiden op de tweede wedstrijd van Jong Oranje. Die is dinsdag in Almere tegen Jong Noorwegen.