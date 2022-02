Vitesse-trainer Thomas Letsch overweegt in Wenen systeemwissel

„Toni Domgjoni en Patrick Vroegh kunnen op zijn positie spelen, maar misschien is het ook een idee om de structuur te wijzigen. We hebben zestien tegengoals in vier wedstrijden geïncasseerd, dus wellicht moeten we wat anders doen. Misschien is het een optie om hem te vervangen door twee andere spelers.” Het toevoegen van een extra controleur zou dan ten koste gaan van een aanvaller.

De lekke defensie is een grote bron van zorg. Zowel Ajax als PSV deed Vitesse de afgelopen week vijfmaal pijn. „We moeten beter gaan verdedigen, dat lijkt me duidelijk. Daar hebben we samen over gesproken. Natuurlijk hebben we video’s laten zien, helaas geen goede. We hebben de vinger op de wond gelegd na de wedstrijd tegen PSV en dat gebruikt bij de voorbereiding op deze wedstrijd. We hebben de afgelopen dagen iets meer gesproken dan anders. Dit hoort er ook bij. We moeten zorgen dat de zon weer gaat schijnen.”

Slechte serie doorbreken

Letsch hoop dat de Europese wedstrijd tegen Rapid ervoor kan zorgen, dat de slechte serie doorbroken kan worden. „Europese wedstrijden zijn speciaal: reizen met het vliegtuig, met de bus naar het hotel, trainen in het stadion. Dat geldt voor ons, maar ook voor Rapid.”

Letsch is beducht voor de tegenstander, die hij als oud-trainer van Austria Wien, Red Bull Salzburg en FC Liefering goed kent. „Rapid is een grote club, een Traditionsverein. Ze zijn de afgelopen jaren als tweede geëindigd achter Red Bull Salzburg, ze zijn de beste van de rest. Er is recent veel veranderd bij Rapid. Ze hebben een nieuwe trainer, spelen in een ander systeem, in een andere structuur. Ze hebben dan wel twee keer op rij verloren, maar er zit energie in de ploeg. Zij zijn favoriet, zeker als je kijkt naar onze laatste resultaten.”

In Amsterdam kreeg Vitesse er vorige week vijf tegen. Ⓒ ANP/HH

Letsch verwacht dat het over twee wedstrijden fifty-fifty gaat zijn. „Duels tussen ploegen uit Oostenrijk en Nederland zijn vaak spannend, dat is wel gebleken in het verleden. Morgen vind ik Rapid favoriet, maar volgende week in Arnhem wordt het pas beslist. Het gaat over twee duels. We speelden in de vorige twee uitwedstrijden met knock-out-systeem ook eerst gelijk, tegen Dundalk en Anderlecht. Het zal zaak zijn om niet zo gemakkelijk goals tegen te krijgen als we in de voorgaande wedstrijden hebben gedaan. Winnen is het doel, maar je moet ook kijken hoe de wedstrijd verloopt. Een gelijkspel kan ook een goed resultaat zijn.”

Weerzien voor Grbic

Voor de Oostenrijkse Vitesse-speler Adrian Grbic is het een heel bijzondere wedstrijd. De huurling van het Franse FC Lorient is afkomstig uit de jeugdopleiding van Rapid. „Ik heb hier negen jaar gespeeld, dus dan is het speciaal om hier terug te keren. Het voelt als thuis. Mijn familie zal op de tribune zitten. Het is voor het eerst in lange tijd dat ze meer kunnen zien. Met name voor mijn opa, die me altijd heeft gesteund in mijn carrière, vind ik dat heel fijn. Maar ik ben niet hier om grappen te maken met mijn oude vrienden, maar om te winnen.”

De nieuweling heeft nog niet gescoord voor Vitesse, nadat hij voor zijn vorige club ook al niet erg op schot was met slechts één goal in zestien duels, het merendeel invalbeurten. „Ik hoop snel mijn eerste goal te maken. Het zou mooi zijn als dat hier kan. Het is altijd belangrijk voor een aanvaller om te scoren. Maar het belangrijkste is dat we als team terugkeren naar de goede vorm die we eerder hebben gehad.”