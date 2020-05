VVV-Venlo stapt na zeven jaar af van kunstgras

„Betaald voetbal wordt van oudsher op natuurgras gespeeld. In een dergelijk stadion als De Koel, met een grote nostalgische waarde, hoort natuurgras er ook gewoon bij. Daarbij is het dé ideale periode om deze overstap te maken omdat we zeker weten dat de competitie later gaat starten”, zegt Marco Bogers, algemeen directeur van VVV.

Veel clubs uit de eredivisie zijn al langer tegen het spelen op kunstgras. Eind 2018 bereikten ze een akkoord dat clubs met natuurgras vanaf het seizoen 2020/2021 een bonus van enkele tonnen krijgen. Het bedrag kan per seizoen per club oplopen tot maximaal 350.000 euro.

Eerder maakten PEC Zwolle en ADO Den Haag al bekend het kunstgras voor het begin van komend seizoen voor natuurgras te verruilen. In de eredivisie hebben alleen Heracles Almelo, Sparta Rotterdam en FC Emmen komend seizoen nog kunstgras.