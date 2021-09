Mario Götze vraagt niet naar positie Schmidt bij verlengen contract met PSV

Götze liet zijn contract openbreken en met twee jaar verlengen. De verbintenis tussen PSV en Schmidt, die in de zomer verschillende aanbiedingen kreeg van andere clubs, loopt aan het einde van het seizoen af.

De Duitse trainer had vorig jaar een groot aandeel in de komst van Götze naar PSV. Bij het verlengen van zijn contract verklaarde Götze dat hij onder meer zijn contract liet openbreken omdat hij bij PSV kan werken onder ‘een uitstekende coach en met een geweldige begeleidingsstaf’. Dan zou je verwachten dat hij naar het aanblijven van Schmidt informeerde alvorens zijn handtekening te zetten. Maar volgens PSV is daar door Götze niet naar gevraagd.

De directie van PSV zit elke week met Schmidt rond de tafel om over ontwikkelingen bij de club te praten. ,,Maar we zijn nog niet met elkaar in gesprek over contractverlenging”, liet algemeen directeur Toon Gerbrands vanuit Genève weten. ,,We wilden eerst het eerste blok wedstrijden afhandelen. Er is nog voldoende tijd om met de trainer rond de tafel te gaan zitten om over verlenging van het contract te praten.”

Götze gaf voor zijn beslissing om langer in Eindhoven te blijven niet alleen de ‘uitstekende coach’ op. Hij verklaarde dat er een prettige energie rondom het team hangt. ,,Ik ben blij dat ik mijn carrière nog langer bij PSV kan vervolgen”, zei Götze. ,,De basis voor een succesvol seizoen is gelegd. Het niveau dat we hebben aangetikt moeten we tien maanden proberen vast te houden. Dat is een doel dat ik mezelf heb gesteld. We kunnen ons verder ontwikkelen. Van dat proces wil ik deel uitmaken.”