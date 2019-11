Schorsing voor trainer beuken blijft staan

De Argentijnse verdediger verdedigde zich dinsdag tijdens een hoorzitting bij de tuchtcommissie voor het omver beuken van trainer Christian Streich van SC Freiburg. De beroepszaak haalde echter niets uit, want de straf van de Duitse voetbalbond bleef staan.

„Het is een duidelijk geval van opzet”, zei de voorzitter van de tuchtcommissie, na een zitting van ruim vier uur. „Bovendien heeft hij als prof een slecht voorbeeld gegeven.” De 33-jarige Abraham moet niet alleen zeven weken aan de kant blijven, maar ook een boete van 25.000 euro betalen.

Abraham (33) rende op 10 november in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Freiburg achter een bal aan die over de zijlijn was gegaan. De Argentijn had haast, want zijn club stond met 1-0 achter. Trainer Streich stond in zijn coachvak precies in de baan van Abraham en had ook geen zin om een stap opzij te doen. De verdediger beukte Streich omver, wat tot een massale duw- en trekpartij leidde tussen alle spelers, reserves en stafleden. Abraham beweerde dat hij Streich niet had gezien, maar de commissie geloofde dat verhaal niet.

„Zijn coördinatievermogen is goed genoeg om ook op hoge snelheid om de coach heen te lopen”, oordeelde de tuchtcommissie. „Toch deed hij dat niet. Hij deelde vervolgens een bodycheck uit die we uit het ijshockey kennen.”