Ajax nog niet klaar met PAOK

Ten Hag verraste in het sfeervolle Toemba-stadion door Kasper Dolberg in de punt van de aanval te posteren. Na het gelijkspel met Vitesse, waarin de Deense spits geen al te beste indruk maakt, leek het aannemelijk dat Ten Hag zou terugvallen op de uiterst succesvolle Champions League-variant van vorig seizoen met Dusan Tadic als spits, maar de enige wijziging in de basiself voerde hij door op het middenveld: Noussair Mazraoui verving de Roemeense aanwinst Razvan Marin.

De basiself van Ajax. Ⓒ BSR Agency

Dolberg stond uiteindelijk slechts ruim een half uur op het veld. In de 32e minuut werd hij - nadat hij in de achtste minuut een tik op zijn heup had gekregen - aangeslagen naar de kant gehaald.

Vlak daarvoor was PAOK op 1-1 gekomen. Oud-Feyenoorder Diego Biseswar kreeg alle ruimte op om te dribbelen, gaf de bal eenmaal aangekomen bij het strafschopgebied van Ajax-doelman Andre Onana af op Dimitrios Giannoulis. Die vond de vrijstaande Chuba Akpom en na een intikker was de gelijkmaker een feit.

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ BSR Agency

De 1-0 van Hakim Ziyech werd op die manier onschadelijk gemaakt. De Marokkaanse linkspoot kon al in de tiende minuut juichen nadat een vrije trap vanaf de rechterkant van het veld door een PAOK-verdediger lichtjes van richting werd veranderd. Het maakte de Griekse doelman Alexandros Paschalakis kansloos.

Hakim Ziyech en Dusan Tadic vieren de 0-1 van Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax was in de fase na de 1-1 even helemaal de weg kwijt en kreeg direct de deksel op de neus. Opnieuw was Biseswar belangrijk. De buitenspeler slingerde in de 39e minuut een vrije trap richting Onana en zag hoe Leo Matos heer en meester was in een luchtduel met Joel Veltman: 2-1.

Leo Matos klopt Joel Veltman in de lucht en knikt de 2-1 binnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax rechtte na rust de rug en kreeg diverse kansjes. De grootste was voor Ziyech, maar na een slim overstapje van de door Real Madrid begeerde Donny van de Beek, maaide de aanvaller de bal hoog over.

In de 57e minuut vloog de gelijkmaker alsnog binnen. De voor Dolberg ingevallen Klaas-Jan Huntelaar kreeg de treffer op zijn naam, al hoefde hij daar weinig voor te doen. Na roekeloos wegwerken van Fernando Varela vloog de bal via het been van de spits tegen de Griekse touwen. Tot opluchting van alles en iedereen van Ajax. Als de Amsterdammers dit seizoen opnieuw in de Champions League willen schitteren, moet het stukken beter.

Als Ajax volgende week een ticket voor de play-offs grijpt, speelt het tegen APOEL Nicosia of Qarabag FK om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Qarabag won dinsdag op Cyprus 1-2.

Klaas-Jan Huntelaar zorgt met het broodnodige geluk voor de 2-2 Ⓒ BSR Agency