Voormalig topschutters over wat er met de spitsen in de Eredivisie aan de hand is Wil de echte topscorer van Nederland opstaan?

Tasos Douvikas is met 12 treffers topscorer in de Eredivisie. Ⓒ ANP/HH

Nederland geldt als een walhalla voor spitsen, die vanwege de voetbalcultuur van offensief en aantrekkelijk voetbal flink aan hun moyenne kunnen werken. Alleen dit seizoen even niet. Op ruim twee derde van de competitie staat FC Utrecht-spits Tasos Douvikas bovenaan de topscorerslijst met een weinig imposant totaal van twaalf, met in zijn slipstream een drietal met elf. Drie voormalige topschutters, Kees Kist, Peter Houtman en Roy Makaay (gezamenlijk goed voor 867 professionele doelpunten), buigen zich over de vraag wat er met de Nederlandse topscorers aan de hand is.