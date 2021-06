Memphis Depay spreekt Barcelona-fans toe: ’Dit is letterlijk een droom die uitkomt’

„Het is eindelijk officieel: ik kom FC Barcelona versterken”, zegt de aanvaller, die momenteel met Oranje actief is op het EK. „Dit is voor mij letterlijk een droom die uitkomt. Ik ben ongelooflijk enthousiast om voor de grootste club ter wereld uit te komen.”

„Ik kan niet wachten om voor een vol stadion te spelen”, vervolgt hij. „De manier waarop de supporters van Barcelona het voetbal beleven en ervaren is bijzonder. Zij houden enorm van het spelletje.”

Tot slot spreekt Depay zijn dank uit richting zijn management, het bestuur van de Catalaanse club en trainer Ronald Koeman. „Ik ben heel blij zij eruit gekomen zij. Nu is het aan mij om alles voor deze club te geven. Ik ben er klaar voor.”