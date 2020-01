Yassin Ayoub definitief van Feyenoord naar Panathinaikos

De in 2018 van FC Utrecht transfervrij overgekomen middenvelder tekent bij de huidige nummer vier van Griekenland een contract voor 3,5 jaar. Ayoub had bij Feyenoord nog een contract tot 2022.

Ayoub kwam in zijn eerste seizoen tot achttien officiële wedstrijden voor Feyenoord. Dit seizoen speelde hij tot nog toe vijf duels, waarvan veelal als invaller. In die 23 wedstrijden was Ayoub twee keer trefzeker.