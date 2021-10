Premium Het beste van De Telegraaf

Warmdraaien voor climax in WK-kwalificatie Na verplicht nummer tegen Gibraltar heeft Oranje goede papieren voor beslissend tweeluik

Arnaut Danjuma Groeneveld pikt een doelpunt mee tijdens zijn rentree in het Nederlands elftal. Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - Na een avondje prijsschieten stopte de teller bij 6-0. Zoals verwacht mocht worden, had Oranje geen kind aan Gibraltar in het tweede verplichte nummer van deze interlandperiode. Na de moeizame start in de WK-kwalificatie heeft het Nederlands elftal zich goed gepositioneerd voor het laatste blok, als de klus in de uitwedstrijd tegen Montenegro op zaterdag 13 november en de thuiswedstrijd tegen Noorwegen op dinsdag 16 november moet worden afgemaakt.