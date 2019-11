Van Gerwen pakt Price bij Players Championship Finals

Van Gerwen wist zijn opponent direct te breken. Het leidde tot wat irritatie bij de Welshman. Na de derde leg, toen Price zijn pijlen uit het bord haalde, liep hij vlak langs de Nederlander en raakte hem daarbij zelfs heel licht. Daarnaast nam The Iceman ook alle tijd voordat hij aan zijn beurt begon. Van Gerwen trok zich er niks van aan en bleef zijn triples en dubbels gooien.

Price pepte zichzelf op door elke gewonnen leg uitbundig te vieren en bleef in de buurt van zijn Brabantse tegenstander. Van Gerwen miste vervolgens een aantal kansen op een dubbele break. Daar profiteerde Price van door Mighty Mike in de twaalfde leg terug te pakken en de score gelijk te trekken, nadat Van Gerwen zelf drie pijlen miste om zijn voorsprong te behouden.

De Vlijminger was even van slag, zijn gemiddelde daalde en bij de derde pauze keek hij tegen een achterstand aan: 8-7. In een ’best of 21 legs’ kon Van Gerwen zich op het podium in Minehead geen fout meer veroorloven.

Het intermezzo deed Van Gerwen goed. Hij won drie legs op rij en sloeg een cruciaal klein gat naar de oud-rugbyspeler. De twee hoofdrolspelers maakten het nog wel heel erg spannend. Van Gerwen miste twee matchdarts en op zijn beurt kon Price meerdere malen geen break verzilveren.

Na 2013, 2015, 2016 en 2017 wint Mighty Mike de Players Championship Finals ook in 2019.

Rivaliteit

Bij Price waren er aan het eind van de avond overigens geen irritaties meer te zien, sportief feliciteerde hij Van Gerwen met zijn overwinning en legde zich tegenover ITV Sport neer bij zijn nederlaag. „Van Gerwen was beter vandaag. Het was spannend, maar de beste heeft gewonnen”, zei The Iceman.

Daarna ging de microfoon naar Van Gerwen: „Het was zwaar”, zegt Mighty Mike over de finale en zijn route naar de titel. „Ik moest er hard voor werken. Gerwyn is hele goede speler. Het voelt altijd goed om iemand zoals hem te verslaan.”

Het is de vijfde titel die Van Gerwen pakt in Minehead. „Altijd als ik hier kom krijg ik een warm welkom. Het publiek hier is geweldig.” En dat publiek gaf hem net dat beetje energie om het verschil te maken. „Ik was maar een heel klein beetje beter dan hem vanavond. Hij zat er constant kort bovenop. We verdienden allebei deze finaleplek. Ik hoop op nog meer van dit soort mooie toernooien”, zegt de Brabander, die nog ingaat op de rivaliteit tussen hem en Price. „Ik hou van de rivaliteit tussen ons en dit is de eerste van de volgende 19 overwinningen”, zegt Van Gerwen met een knipoog.

WK jeugd

In Minehead werd er niet alleen gestreden bij de senioren. Het was namelijk ook het decor voor het jeugd WK. In de finale had de 24-jarige Luke Humphries geen kind aan de pas 17-jarige Tsjech Adam Gawlas: 6-0.

Luke Humphries (l) en Adam Gawlas. Ⓒ PDC