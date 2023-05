Flinke domper voor Feyenoord en Gernot Trauner

Trauner heeft een knieblessure, waardoor hij in elk geval deze week nog niet kan deelnemen aan de groepstraining. De verdediger kwam dit seizoen tijdens 31 officiële wedstrijden in actie voor de Rotterdammers.

Feyenoord kan zondag kampioen worden in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij winst is de ploeg van trainer Arne Slot zeker van de zestiende landstitel uit de clubhistorie.

Giménez

Santiago Giménez kan volgend seizoen niet meedoen in de eerste twee Europese duels van Feyenoord. Voetbalbond UEFA heeft de Mexicaan geschorst vanwege zijn rode kaart in de verloren kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma vorige maand. Giménez maakte vlak voor het einde van de verlenging (4-1) een grove overtreding op Gianluca Mancini.

De kans is groot dat Feyenoord komend seizoen uitkomt in de Champions League. De ploeg van trainer Arne Slot kan zondag kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en plaatst zich dan ook automatisch voor de groepsfase van het hoogst aangeschreven Europese clubtoernooi.