Willem II neemt AZ te grazen, Ajax kan profiteren

Met die zeperd zet AZ de deur open voor een grotere voorsprong van Ajax. De Amsterdammers hebben drie punten meer dan AZ. De regerend landskampioen komt zondag uit de winterstop met een thuisduel tegen Sparta. Ook het Eredivisie-slot van 2019 verliep allesbehalve goed voor de Noord-Hollanders. Op bezoek bij Sparta werd met 3-0 verloren.

Start AZ nog prima

AZ begon veel beter aan het duel dan de gasten uit Tilburg. Prachtige pogingen van Owen Wijndal en Calvin Stengs strandden op de lat. Maar in de 26e minuut was er geen houden meer aan voor Willem II. Oussama Idrissi opende de score. In de stijl van Arjen Robben sneed Idrissi naar binnen. Zijn schot was onhoudbaar voor keeper Timon Wellenreuther.

Oussama Idrissi heeft doel getroffen. Ⓒ ANP Sport

In de tweede helft hield het snel op voor Idrissi. Na nog geen uur voetbal schoot de kramp erin bij de Nederlands/Marokkaanse voetballer. Zakaria Aboukhlal verving de balende aanvaller. Vijf minuten later stond de thuisploeg een nieuwe tegenvaller te wachten. Mats Köhlert trok de stand gelijk uit de rebound. Die tegengoal had AZ volledig aan zichzelf te wijten. Een matige pass van Stijn Wuytens stond aan de basis van de gelijkmaker. Vervolgens haalde Vangelis Pavlidis uit. Marco Bizot-vervanger Rody De Boer pakte zijn schot, maar op de inzet van Köhlert was hij kansloos.

AZ krijgt het nakijken

Het bleek slechts het begin van alle ellende voor de thuisploeg In de 78e minuut werd het allemaal nog erger voor de ploeg van trainer Arne Slot. Deze keer was het Pavlidis zelf die een counter schitterend afrondde. Het was de tiende competitietreffer dit seizoen voor de Griek. Zes minuten voor tijd was het tijd voor het hoogtepunt van de avond. Mike Tresor Ndayishimiye trof doel met een prachtig vallend schot.

Ook al zege bij Ajax

Nummer drie Willem II is tot nu toe bezig aan een sensationeel goed seizoen. Vorige maand stuntte de ploeg van Adrie Koster ook al op bezoek bij Ajax. In de Johan Cruijff ArenA zegevierde Willem II met 0-2.