Real presenteert Hazard in vol Bernabéu

Real betaalde naar verluidt 100 miljoen euro aan de Londense club Chelsea voor de creatieve spelmaker. Hazard heeft voor vijf jaar getekend bij de club van coach Zinedine Zidane.

De Belg onderging eerst zijn medische keuring alvorens hij zijn contract officieel ondertekende. Vervolgens betrad hij de grasmat van het immense stadion en kreeg daar een bijzonder enthousiast onthaal van de massaal opgekomen fans.

Hazard droeg uiteraard het smetteloze witte tenue van Real, maar droeg nog geen rugnummer. De verwachting is dat hij met nummer 7 gaat spelen. De Belg sprak de fans toe in het Frans. ''Ik ga Frans praten omdat mijn Spaans nog niet zo goed is. Ik popel om eraan te beginnen en met Real veel titels te winnen. Het was als kind mijn droom en nu ben ik hier. Ik wil van dit moment genieten.''