Ook Tim Pidcock zegt af voor Italiaanse gravelkoers Tegenvaller Jumbo-Visma: Tom Dumoulin niet in Strade Bianche

Een beeld van Tom Dumoulin tijdens de UAE Tour, waar hij ondanks een derde plaats in de tijdrit als 41e eindigde. Ⓒ ANP/HH

Tom Dumoulin ontbreekt zaterdag in de Strade Bianche, de Italiaanse wielerkoers over deels onverharde wegen. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt dat de 31-jarige Limburger niet fit is en daarom niet aan de start staat.