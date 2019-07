Zwembobo aangeklaagd voor schokkende moord

Justitie in Boedapest bracht een verklaring uit. Gyarfas was van 1993 tot en met 2016 voorzitter van de Hongaarse zwembond en is nog altijd zittend bestuurslid van de internationale zwemfederatie FINA.

Gyarfas zou in 1997 een huurmoordenaar opdracht hebben gegeven de Hongaarse mediatycoon Janos Fenyo om te leggen. De twee waren destijds concurrenten op zakelijk gebied en verwikkeld in een machtsstrijd. Fenyo werd in februari 1998 doorzeefd met kogels toen hij in zijn auto voor een verkeerslicht stond. De moord in koelen bloede schokte het land.

Gyarfas werd in april 2018 voor het eerste aangehouden. Hij ontkende de beschuldigingen en kwam op borgtocht vrij. Hij was eind 2016 uit eigen beweging opgestapt als voorzitter van de Hongaarse zwembond na kritiek op zijn autoritaire functioneren.