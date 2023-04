Griekspoor in Monte Carlo na thriller onnodig onderuit, Van de Zandschulp overleeft matchpoints

De eerste set speelde Griekspoor uitstekend tegen de drievoudig grandslam-winnaar. Zonder ook maar een breekpunt tegen te krijgen pakte hij de eerste set, wel pas bij een 6-5 voorsprong wist hij de Zwitser te breken: 7-5.

Tekst gaat verder onder de video

Ook in het tweede bedrijf bleef Griekspoor de ballen op het gravel uiterst secuur raken en kreeg hij bij 1-1 wederom een breekpunt, maar dat wist Stan the Man weg te slaan. Het was het startsein voor Wawrinka om een tandje bij te schakelen. Het resulteerde in een sterk midden en einde van de tweede set: 6-3 en dus werd het een beslissende derde set op het gemalen baksteen.

Kans op kans

En daarin kreeg Griekspoor direct weer een breekpunt, maar met ietwat geluk sloeg de Zwitser deze knap weg. Na nog een gemiste breekkans, sloeg Wawrinka een game later wel toe: 2-1. Vervolgens was het Griekspoor weer die meerdere kansen kreeg voor een rebreak, maar op de juiste momenten sloeg de Zwitserse veteraan toe of maakte de Nederlander een ’unforced error’: 3-1.

Griekspoor bleef echter kansen krijgen op de toch wel wankele service van Wawrinka en dat resulteerde uiteindelijk toch, na een tiende (!) breekkans in set 3 - in een 3-3 tussenstand. Maar een matige servicegame later gaf de Nederlander het weer weg: 3-4.

Tekst gaat verder onder de video

Dat bleek toch echte de laatste breek van de wedstrijd. Op 5-4 serveerde Wawrinka voor de wedstrijd, maar vijf matchpunten werden weggewerkt door de geboren Haarlemmer. Bij de zesde was het wel raak, na 2 uur en 26 minuten tennis.

Van de Zandschulp moeizaam door

Botic van de Zandschulp heeft bij het masterstoernooi van Monte Carlo de tweede ronde bereikt. De Veenendaler versloeg na een moeizaam begin de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics in drie sets: 3-6 7-6 (2) 6-1. In de tweede ronde is de Noor Casper Ruud, de nummer 5 van de wereld van wie hij in Miami verrassend won, de volgende tegenstander.

Vorige week in Marrakech was Van de Zandschulp na een bye in de eerste ronde meteen klaar. Hij verloor toen verrassend van de Australiër Christopher O'Connell. Ook nu dreigde een vergelijkbaar scenario nadat de nummer 31 van de wereld de eerste set kansloos verloor. Van de Zandschulp gaf meteen zijn eerste opslaggame weg, brak nog wel terug naar 2-2 maar won daarna nog slechts één servicegame.

In de tweede set gaf hij meteen weer zijn opslaggame uit handen, maar knokte zich terug in de wedstrijd. Bij een 6-5-achterstand redde Van de Zandschulp op zijn eigen service twee matchpoints tegen, om via de tiebreak de set toch naar zich toe te trekken.

In de derde set was er de break in de vierde game voor Van de Zandschulp: 3-1. Daarna ging het hard en na 2 uur en 37 minuten was de winst voor de Nederlander die met Ruud een tegenstander treft die zondag in Estoril zijn eerste toernooizege van het jaar boekte.