Sportbonden bereiden zich voor op hervatting competities; gymnastiekunie wil af van gejojo

Het kabinet neemt op dinsdag 25 januari weer een besluit over de coronamaatregelen. Voetbalbond KNVB en volleybalbond Nevobo laten weten vooruitlopend op dat ’weegmoment’ alvast de mogelijke hervatting van hun competities te gaan voorbereiden. De Nevobo gaat komende week diverse scenario’s uitwerken en wedstrijdschema’s opstellen.

„Natuurlijk hadden we ook graag gestart met de competitie, maar we zijn blij dat we weer aan de slag kunnen binnen de verenigingen”, zegt algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. „Hierdoor kunnen de teams elkaar weer zien en zich alvast voorbereiden op de start van de competitie. En zodra het mogelijk is, kunnen de teams hierdoor verantwoord hun wedstrijden spelen in competitieverband.”

De KNVB hoopte na de kerstvakantie de amateurcompetities komend weekeinde te kunnen hervatten. De voetbalbond besloot eerder deze week om de wedstrijden toch van het programma te halen, omdat het kabinet pas vrijdagavond bekendmaakte hoe de maatregelen er vanaf zaterdag uitzien.

„We zien het voor iedereen opengooien van de sportbeoefening als een terechte beslissing van het nieuwe kabinet”, aldus de KNVB. „Sporten stimuleert de gezondheid en de geestelijke en lichamelijke weerstand en dat is juist hard nodig tijdens een pandemie. Iedereen kan vanaf zaterdag weer op de eigen club onderling normaal voetballen en trainen. Maar de volgende stap moet het hervatten van de competities eind januari of begin februari zijn. Daar zetten we op in, want wedstrijden spelen blijft voor de 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland de belangrijkste prikkel om te blijven trainen. We brengen de scenario’s voor het vervolg van de competities verder in kaart en komen hier na het volgende meetmoment van het kabinet op terug.”

Ook onder meer de handbal- en hockeybond hopen zo snel mogelijk hun competities te kunnen hervatten. Voor topsportcompetities geldt een uitzondering op de coronamaatregelen. De topsport mag wel doorgaan, maar zonder publiek.

Gymnastiekunie wil af van jojobeleid

Gymnastiekunie KNGU juicht de openstelling van de binnensport toe, maar algemeen directeur Marieke van der Plas zit naar eigen zeggen toch met een dubbel gevoel. „We zijn hier superblij mee. Maar als we over vier weken weer dicht moeten, dan raken we leden echt kwijt. Dat jojobeleid heeft zoveel maatschappelijke impact”, zegt Van der Plas in een reactie op de versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf zaterdag gaan de deuren van de sporthallen, gymzalen en sportscholen weer open. De KNGU is met zo’n kwart miljoen leden de grootste binnensportbond van Nederland.

„Met de openstelling zijn we zeker blij”, zegt Van der Plas. „Maar al twee jaar zien we dat de sport steeds ’aan en uit’ gaat. Dat jojobeleid is misschien op de korte termijn effectief voor de bestrijding van het coronavirus, maar de gevolgen op de lange termijn voor de ontwikkeling van kinderen zijn groot. Ik daag het kabinet uit om te komen tot een langetermijnperspectief en visie: hoe willen we omgaan met de jeugd? Wat willen we de komende jaren garanderen qua ontwikkeling van de jeugd? We zien de gevolgen van het steeds weer stilleggen van de sport: toegenomen obesitas, slechte motoriek bij kinderen, afgenomen levensvreugde; eigenlijk alles waar sport juist goed voor is. Ik vind dat we sectoroverstijgend moeten gaan kijken naar het kind. Kinderopvang, school en sportclub moeten meer samenwerken om beweging een vast onderdeel te maken van het leven van kinderen. Maar dan is het zaak dat de overheid daar niet steeds in intervenieert.”

Stagnerende instroom

Van der Plas ziet de ledenaantallen van de clubs die zijn aangesloten bij de KNGU gestaag teruglopen. „Normaal gesproken komt de instroom aan het begin van het jaar gigantisch op gang. Het gaat soms om tienduizenden nieuwe sporters in het eerste kwartaal. Maar die instroom stagneert. En ook trainers, juryleden, vrijwilligers en bestuursleden haken af. Daar maak ik me echt zorgen om.”

Nu het wedstrijdseizoen voor het derde jaar op rij wordt verstoord door het coronavirus, is het volgens de directrice van de KNGU zaak om naar alternatieven te kijken. „Misschien moeten we ons wedstrijdseizoen wel gaan verleggen. Nu hebben we onze wedstrijden in de maanden waarin de kans groot is dat het virus oplaait. We zouden dat kunnen verplaatsen naar de zomer, maar dan moeten de accommodaties wel vaker opengaan en beter gekoeld worden. En we kunnen ook kijken of we de buitenruimte beweegvriendelijker kunnen maken. Alles om bewegen zoveel mogelijk te stimuleren.”