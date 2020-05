Vitesse bevestigt komst nieuwe trainer Thomas Letsch

In totaal werkte Letsch vijf jaar voor Red Bull Salzburg en opleidingsclub FC Liefering in diverse functies. Zelfs was hij twee duels hoofdverantwoordelijke bij de Oostenrijkse topclub. Bovendien was hij één seizoen assistent-trainer onder Roger Schmidt, de trainer die met ingang van komend seizoen bij PSV aan het roer staat. Na een korte periode bij Erzgebirge Aue in de 2. Bundesliga, was de laatste trainersklus van Letsch bij Austria Wien. Sinds zijn ontslag in Wenen in maart vorig jaar zat Letsch zonder club.

Letsch heeft veel zin in de klus bij Vitesse: „De gesprekken met de club verliepen zeer prettig. Natuurlijk ken ik Johannes (Spors, red.) al langer. Daarnaast weet ik dat de speelwijze zoals ik die voor ogen heb, goed overeenkomt met de speelstijl die bij Vitesse past. Ik zie dit als een geweldige uitdaging. Ik wil spelers ontwikkelen en spelelementen zoals intensiteit zien op het veld. Hopelijk kunnen we met onze manier van werken voor een verrassing zorgen in de Eredivisie.”

Technisch directeur Johannes Spors beschouwt zijn landgenoot als de trainer, die Vitesse een volgende stap kan laten maken. „Vanaf mijn start bij Vitesse was de invulling van het hoofdtrainerschap één van de belangrijkste beslissingen. We hebben zorgvuldig ons netwerk benut om tot passende kandidaten te komen. In de afgelopen week hebben we onze definitieve keuze gemaakt. Het is duidelijk dat Thomas en ik elkaar kennen vanuit het RB-circuit. Onze voetbalfilosofie, waarin intensiteit centraal staat, komt overeen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Thomas als hoofdtrainer aan iets moois gaan bouwen. Thomas is bovendien een ervaren trainer. Daarnaast heeft hij een achtergrond als docent, wat uiteraard van pas komt in het managen van een team en staf.”

