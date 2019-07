Van Wolfswinkel: ’Hoop niet dat ze nu paspoort innemen’

De spits vindt dat zijn Zwitserse ploeg de volgende ronde in de Champions League vooral heeft gehaald door hard te knokken. „We hebben deze week keihard gewerkt. We wisten dat dat nodig was met alle emoties die deze wedstrijd teweeg zou brengen. Daar had PSV zichtbaar moeite mee”, zegt hij voor de camera van Fox Sports.

Hij vervolgt: „Het heeft ons uiteindelijk wel de winst bezorgd. Het gevoel leefde bij ons na rust wel dat de goal nog zou vallen. We waren ontspannen, het gevoel was al goed na de uitwedstrijd. Met de fans erachter hebben we er alles aan gedaan.”

Van Wolfswinkel is zich er bewust van dat hij het Nederlands voetbal geen goed heeft gedaan. „Je probeert het toch altijd goed te doen voor het Nederlands voetbal, maar ja op zo’n avond wil je de goal toch maken. Het pakt toevallig nu zo uit. Ik wens PSV veel succes verder in Europa”, sloot hij af met een lach.

