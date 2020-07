Broer Serge Aurier doodgeschoten in Franse nachtclub

„We steunen Serge in deze moeilijke tijd en we verzoeken om de privacy van de speler en zijn familie te respecteren”, aldus de Spurs. „Iedereen bij de club leeft mee met Serge en z’n familie. Onze gedachten zijn bij hen allemaal.”

De 27-jarige Aurier is als rechtsback een vaste waarde in het elftal van trainer José Mourinho. De Ivoriaanse international verhuisde als kind al met z’n familie naar Frankrijk en speelde daar voor Lens, Toulouse en Paris Saint-Germain. Zijn een jaar jongere broer Christopher zou zijn neergeschoten in een nachtclub in Toulouse. De twee broers doorliepen samen de jeugdopleiding van Lens. In tegenstelling tot Serge wist Christopher niet door te breken.

Tottenham Hotspur speelt woensdag in de Premier League tegen Newcastle United. Onduidelijk is of Aurier dan meedoet.